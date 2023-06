EOK ulatas Ukrainale taas abikäe

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on Ukraina toetamine oluline. «Kõik, mida me saame teha Ukraina rahva tahte toetuseks nende vabaduse kaitsmisel, on meile tähtis. Ukraina võitleb praegu ka Eesti vabaduse eest,» ütles Sõõrumaa pressiteate vahendusel.

Saladukha sõnul on EOK abi ülimalt vajalik. «Vähemalt 95 spordirajatist Ukrainas on hävinud ja üle 350 saanud kannatada. Tuhanded sportlased on sunnitud lahkuma oma linnadest, klubidest, koolidest ja treeningasutustest ning sageli vajavad nad uues kohas elamiseks ja treenimiseks põhivahendeid. See kehtib eriti laste ja noorte puhul,» ütles Saladukha.

«Mis puudutab abi Eestilt ja teie inimestelt üldiselt, siis kõik Ukrainas on meeldivalt šokeeritud. Nad ütlevad, et Eesti on väike riik, mille inimestel on suur süda! Ukraina inimesed teavad nüüd väga hästi, kes on meie sõbrad ja liitlased. Nii praegu kui ka pärast võitu mäletame, et saavutasime iseseisvuse Eesti abiga. See on hindamatu!» tänas Saladukha.