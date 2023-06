Südamlik tegu: Eesti meistriks kroonitud Kalev/Cramo korraldab heategevusliku oksjoni

Möödunud laupäeval kolmeteistkümnendat korda Eesti meistriks tulnud BC Kalev/Cramo algatab lastekaitsepäeval, 1.juunil, oma Facebooki lehel heategevusliku oksjoni. Oksjoni käigus lähevad enampakkumisele BC Kalev/Cramo mängijate musta värvi Unibet mänguvormid, millega mängiti tänavu kevadel Eesti-Läti ühisliiga kodumängudes. Vormid on unikaalsed ja särkide seljalt leiab iga mängija autogrammi. Kogutud tulu läheb Tallinna ja Haiba lastekodude sportimisvõimaluste parandamiseks, seisab pressiteates.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kase sõnul on meeskonnas olulisel kohal kogukonnale tagasi andmine ning klubil on hea meel, et koos suurtoetaja Unibetiga avaneb võimalus üheskoos aidata lastel leida tegevust ja rõõmu läbi spordi.