FOTOD ⟩ Konkurendid käsivad spordikaunitaril bikiinipiltide postitamine lõpetada

Lisaks sportimisele on 26-aastane Brewer aktiivne ka sotsiaalmeedias. Neiu on väga heas vormis ning ta ei häbene Instagramis oma ihu näidata. Mõnda konkurenti see aga häirib.

«Küsisin vanematelt naisvõidusõitjalt nõu. Nad ütlesid, et ma lõpetaks bikiinipiltide postitamise, sest see näitavat spordis olevaid naisi halvas valguses,» ütles Brewer usutluses Daily Mailile.

Ent sellised märkused annavad talle hoopis indu juurde. «Kui tõesti feminismist rääkida, tuleks selles valdkonnas naistel lasta just olla sellised, nagu nad soovivad, mitte neid piirata. Keegi tohiks dikteerida, kas tohime kanda meiki, mida selga panna või milliseid pilte sotsiaalmeedias postitada. Arvan, et see on antifeministlik,» märkis Brewer.