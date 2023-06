FOTO ⟩ Inglanna jagas vereplekiga pilti, mis näitas naiste spordi ilmselt suurimat tabu

Pallant-Browne lisas ühismeediasse pildi, kus on näha menstruatsioonivere plekki. Mõned kirjutasid selle peale, et ta oleks võinud lõigata pilti nii, et vereplekk välja ei paistaks, kuid sportlast ennast see ei häirinud.

Sportlane põhjendas ujumisriietusega jooksmist sellega, et kuumadel võistlustel võib ta muidu üle kuumeneda ning jahedamateks võistlusteks on tal ka teine riietus olemas.

«Kui te kirjutaksite mulle, et 99 protsenti naistest, keda te teate, oleks sellest ehmunud, siis see on just põhjus miks ma seda jaga, sest sellega pole midagi viga. See on loomulik,» seletas ta.