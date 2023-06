Jalgpallitähe kummaline ebausk: üks paar aluspesu

Ederson liitus Manchester Cityga 2017. aastal ning brasiillane on selle aja jooksul kroonitud viiel korral Inglismaa meistriks. Ometi on tal kummaline ebausk, mida ta järgib.

«Mul on ebausk, et ma pean kandma igal mängul sama aluspesu. Iga mäng on mul alati sama aluspesu. Hooajaks on üks paar, sest need kuluvad kiirelt ära,» vahendab Sportbible Edersoni kummalist traditsiooni.