Tänak pelgab, mida Sardiinia ilm endaga kaasa võib tuua

Kolmandal katsel oli Tänaku hoog juba parem: kuues aeg ja kaotust Takamoto Katsutale 3,1 sekundit. «Polnudki kõige hullem, vähemalt ühtlane katse. Pinnas on lahtisem kui eelmisel,» kostis meie mees, misjärel lisas, et tema Ford Puma pagasiluuk ei taha miskipärast kinni püsida.

«Vaatame, mis saab. Üldiselt on teeolud üsna stabiilsed, kuid kindlasti esineb keerulisi kohti. Suurim küsimus on siiski ilmaga seoses – olukorda võib muutuda. Praegu on siin pärastlõunal alati ilm muutunud,» osutas saarlane vihmaprognoosi suunas.

All Live'i reporterid torkasid selle peale küll vahele, et Tänakul on ju MM-sarja parim ilmaennustaja, kuid saarlasel oli vastus varrukast võtta: «Temagi on kõigest inimene. Pilvedega on ikkagi keeruline suhelda.»