Mammutkatsel kamaluga probleemidega võidelnud Tänak: mis seal ikka, proovime homme uuesti

Kui pump läks, siis olin kindel, et nüüd on ralli lõppenud, sest kui veesurve kaob, on asi üldjuhul läbi. Aga ühel hetkel nägin, et pump tuli paiguti tagasi. Nõnda siis jätkasime. Ega meil lõpuni veesurvet polnud, seega sõitsime n-ö safemode’is lõpuni. Aga näed, jõudsime kohale,» jätkas saarlane, kes oli eriti nördinud tõsiasjast, et neil ei õnnestunud ilmataadi vihmavimkadest kasu lõigata.