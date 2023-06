Rootsis skandaali korraldanud sportlased valasid õli tulle

Rootsi poksiliidu juhi Per-Axel Sjöholmi sõnul oli kaksikvendade osalemine skandaal. Belaliatele tuli appi rahvusvaheline poksiliit IBA, kes maksis neile ja teistele MMile boikoti kuulutanud riikide sportlastele, kes siiski soovisid võistelda, raha, et nad saaksid Usbekistani reisida.

Paljud riigid boikoteerisid MMi, sest IBA juht on venelane Umar Kremljov, kes olevat Venemaa diktaatori Vladimir Putini lähedane sõber.

Rootsi väljaande Expresseniga vestelnud Belaliad selgitasid nüüd, miks nad Usbekistani läksid. «On teada, et Rootsi poksiliidu majandusseis pole hea. Arvan, et alaliidu juhid on teinud tohutult rumalaid otsuseid,» ütles Adam.

Tema sõnul on Ukrainas toimuv – ta ei nimetanud seda sõjaks – häbiväärne, kuid tal polnud Kremljovi ja Putini läbisaamisest aimugi. «Usun, et poks ja poliitika peaksid olema lahus. On palju konflikte, mida ma ei toeta. Näiteks pole ma selle poolt, mida Iisrael teeb Palestiinale, aga kui peaksin Iisraeli sportlasega võitlema, siis teen seda.»

Lisaks ei mõistnud vennad Rootsi poksiliidu otsust MMi boikoteerida. «On palju teisi riike, kes sooritavad sõjakuritegusid, aga neid ei boikoteerita. See näitab lihtsalt, et [Rootsi poksiliit] on silmakirjalik,» jätkas duo eestkõneleja Adam.