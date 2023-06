Sordo teatas, millistel WRC-etappidel ta tänavu ei osale

Ent sisulist täishooaega – Rootsis oli stardis Breen – ei soovi Sordo teha, mistõttu otsib Hyundai lisajõudu. Kõik märgid näitavad, et selleks saab soomlane Teemu Suninen, kes on Hyundai Rally1-autot ka testinud. Ametlikult pole Lõuna-Korea autotootja tiim aga veel midagi otsustanud.

Sordo leiab, et Suninen oleks õige valik. «Ta väärib seda kohta,» sõnas 40-aastane roolikeeraja Ilta-Sanomatile. «Ta on kindlasti edukas ja suudab teha head tulemust. Ning mitte ainult mainitud kolmel rallil, vaid igal MM-etapil. Olen selles kindel.»

183 MM-rallil osalenud Sordo lisas, et Suninen on hea sõitja, kes on ka praegu Hyundai mees. Nimelt on soomlane viimased paar hooaega kihutanud nende Rally2-masinaga ja näidanud head kiirust.