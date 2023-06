FOTO ⟩ Jalgpallur ostis umbes 25 miljonit eurot maksva auto

Ründaja, kes mängib Türgis laenulepingu alusel Pariisi Saint-Germainist, soetas Rolls-Royce Baot Taili, mis maksab Türgi meedia teatel umbes 25 miljonit eurot. Maailmas on vaid kolm Boat Taili ning neid ei tehta rohkem juurde. Huvitav on märkida, et Boat Tail tehakse käsitsi 1813 osast ning iga auto on teistest erinev.