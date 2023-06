Üks autoosa on Tänakule kaks rallit järjest meelehärmi valmistanud

Katse lõpus sõnas Tänak, et on finišisse jõudmise üle õnnelik. «Veepump kadus katse võrdlemisi alguses, mistõttu küpsetasime mootorit korralikult üle. Mõnes kohas hakkas pump küll töötama, aga siis polnud jällegi veesurvet. Seega polnud mootoril polnud üldse võimu, aga oleme kohal.»

Pärast reedest võistluspäeva on Sardiinias liider Esapekka Lappi, kelle edu Sébastien Ogier' ees on vaid 0,1 sekundit. Kolmandal kohal olev Thierry Neuville kaotab soomlasele 18,6 sekundit. Tänak on seitsmes, jäädes Lappist maha 1.09,8.