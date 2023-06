Tehnilise rikke tõttu katkestanud Tänak: ma pole kindel, kas see oli ebaõnn, aga kindlasti ebavajalik

«Raske öelda, mis täpselt kahjustada sai,» sõnas Tänak mõned tunnid hiljem meediaalas. «Meil ei õnnestunud masinat uuesti tööle saada, mis oli üllatav. Ilmselgelt sattus vesi mootorisse ja pärast seda tundus, et mingil moel said ka elektriosad kahjustada. Vool läks ja oligi kõik.»

«Muidugi me proovisime [asja parandada]. Me tahtnuks kohe aru saada, milles häda, aga kui asi on elektris ja voolu pole, siis on raske probleemile jälile jõuda, sest sa ei saa asju testida. Avasime küll kõik klapid ja kohad, mis võinuks vähegi vett kinni hoida, kuid põhjust me ei leidnud. Ka nüüd, hooldusalas, tuleb kuttidel esmalt väga palju asju kontrollida, et aru saada, milles asi,» lausus Tänak.