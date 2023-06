Djokovic läks Prantsusmaa lahtistel publikuga tülli

«Arvan, et enamik inimesi tuli siia tennist nautima või mõnda mängijat toetama. Kuid siin on ka inimesi, kellele meeldib kõige peale vilistada. See on lugupidamatu ja ma ei saa sellest aru. Kuid neil on selleks õigus, nad maksid pileti eest ja võivad teha, mida tahavad,» rääkis Djokovic.