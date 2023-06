Messi pole ainukene superstaar, kes PSGst lahkub

Kuigi vanust on Ramose turjal juba üksjagu, ei plaanis vanameister veel karjääri lõpetada. Kuuldavasti pakub talle kaheaastast lepingut Saudi Araabia jalgpalliklubi Al Hilal aastapalgaga 30 miljonit eurot. Otsustamisega Ramos siiski ei kiirusta, sest soovib ära kuulata ka Euroopa jalgpalliklubide pakkumised.

Saudi Araabia kõrgliigaga liitumisele on lähedal ka Ramose meeskonnakaaslane Messi. Mitmed tuntud spordilehed, näiteks hispaanlaste Marca ja itaallaste La Gazetta dello Sport, kirjutavad, et Messi liitub Al Hilaliga ehk sama klubiga, kes on huvitatud Ramosest.