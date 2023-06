Rahvusvahelise alaliidu silmis võitis Venemaa hokikoondis MMilt pronksi

Sellest hoolimata on rahvusvaheline jäähokiliit IIHF andnud Venemaale justkui mitte millegi eest edetabelipunkte. Tänavuselt MMilt sai Venemaa 1120 punkti ehk sama palju nagu pronksi võitnud Läti.

Miks siis IIHF Venemaale – ja ka Valgevenele – niisama punkte kingib? Iltalehti kirjutab, et rahvusvahelise alaliidu soov on, et Venemaa ja Valgevene saaks spordiellu naastes jätkata MMi mängimist kõrgeimas divisjonis.