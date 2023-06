Poliitiliste küsimuste turmtule alla jäänud agressorriigi tennisist loobus Prantsuse lahtistel pressikonverentsist

Sabalenka otsus tugineb sellele, et temalt on Prantsusmaa lahtistel korduvalt küsitud poliitilise sisuga küsimusi, mis on puudutanud nii sõda Ukrainas kui ka Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat. Nõnda otsustaski ta nüüd, et lihtsalt ei soovi sellistele küsimustele enam vastata.