Kodumaale naasnud Ukraina jalgpallur hukkus lahingus

Ukraina sõda kestab endiselt ning lahingutegevusel lõppu ei paista. Paljud Ukraina mehed on välismaalt naasnud kodumaad kaitsma ning nende hulka kuulus ka Židkov.

Poolas jalgpalli mänginud noormees otsustas mõned kuud tagasi, et naaseb kodumaale ja haarab relva, et tõrjuda riigist välja venelastest okupandid.

«Ma arvan, et iga ukrainlane teab juba, mida see sõda tähendab, kus ta peaks olema ja mida ta peaks tegema. Enne sain muul viisil aidata, aga see ei ole enam piisav,» rääkis Židkov Gazeta Krakowskale antud intervjuus vahetult enne kodumaale naasmist.