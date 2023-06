Venemaa raketirünnakus hukkus üheksa-aastane judomaadleja

«See on väga valus kogu Ukraina judoperekonnale. Seni on Ukrainas toimuvas täiemahulises sõjas hukkunud 483 last. Me oleme kaotanud 300 sportlast. Igal ööl ärkame lõputute sireenide helide pärast – droonid ja raketid lendavad Venemaalt,» jätkas ta.