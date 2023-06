Karjääri parima tulemuse teinud Eesti esireket jõudis finaali ja teeb maailma edetabelis võimsa tõusu

See tähendab, et Lajal tõuseb maailma edetabelis vähemalt umbes 250. koha peale, mis tähistab tema jaoks ka uut karjääri parimat kohta. Kui tal peaks õnnestuma triumfeerida ka finaalis, terendaks koht maailma parema 230 mängija hulgas.

Ühtlasi on tegu esimese korraga, kui Lajal on Challenger-taseme turniiril finaali jõudnud.

Meeste tennise hierarhia

Rahvusvahelise meeste tennise tasemed jagunevad jämedalt kolmeks, Mark Lajal püüab praegu sinilindu peamiselt hierarhia keskmises osas. Ent avame süsteemi veidi detailsemalt.

Kõige madalama taseme hooaega läbivat karusselli nimetatakse ITF-tuuriks. Lajalil õnnestus mullu ses konkurentsis võita M15 ja M25 kategooria turniire. Võistluste juures olevat arvud tähistavad maksimaalselt teenitavaid punkte.

Teisel tasemel on ATP Challenger, kus on viis kategooriat: 50, 75, 100, 125 ja 175. Lajal jõudis USAs finaali neist teisel. Tasub aga märkida, et alati ei pruugi kõrgeimate punktidega mõõduvõttudel olla tugevaim konkurents.

«Oleneb nädalast, turniirist ja asukohast. Näiteks mõnda kaugemasse paika ei pruugi kõik minna,» selgitas Lajal veidi enam kui kuu tagasi Postimehele.

Kõige tipus on ATP-tuur. Alates madalamast peetakse hooaja jooksul 250, 500 ja 1000 kategooria turniire. Nii-öelda kuningad on neli suurt slämmi, kõrgelt hinnatakse ka aastalõputurniiri.