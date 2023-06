Karim Benzema otsustas Madridi Realist lahkuda

Otsuse klubist lahkuda tegi 35-aastane Benzema, kuigi mehe leping kehtinuks veel aasta. «Madridi Real ja meie kapten Karim Benzema on otsustanud lõpetada selle imelise ja uskumatu perioodi. Benzema on teeninud õiguse ise oma tuleviku üle otsustada,» teatas Real.

Benzema liitus Madridi Realiga 2009. aastal 30 miljoni euro eest Lyonist. Kokku esindas ta klubi 647 mängus ning lõi 353 väravat. See on Reali kõigi aegade teine tulemus, jäädes alla vaid 438 mänguga 450 väravat löönud Cristiano Ronaldole.

Suure tõenäosusega on Benzema liitumas Saudi Araabia kõrgliigaga. Viimastel nädalatel on jalgpallimeedia kirjutanud, et prantslasest on huvitatud Al Ittihadi, kes pakub mehele kaheaastast lepingut väärtusega 200 miljonit eurot.