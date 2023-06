VIDEO ⟩ Tennisetähe imeline löök pani Prantsusmaa lahtiste publiku ahhetama

Lisaks ülikindlale võidule pakkus Tsitsipas publikule ka silmailu. Nimelt lõi ta ühe punkti selliselt, et pall ei lennanud mitte üle, vaid hoopis ümber võrgu.

«Otsustasin sekundi viimasel murdosal võrgu unustada, antud juhul ei olnud seda vaja. Olin põhimõtteliselt väljakult väljas ja nägin seal võimalust. See töötas ja pakkus mulle suurt rahuldust. Tõesti oli imeline tunne. See on nagu pesapallis teha puhas tabamus,» kirjeldas Tsitsipas.