Lappi on kurb, et Hyundai ei lubanud tal võidu eest heidelda

Sealjuures polnud asi selles, et Hyundai belglasest esinumber oleks Lappi katsetel paika pannud, vaid võistkonna liidrina saab Neuville nautida seda, et meeskonnakaaslased toetavad teda ning võtavad vajadusel ajakaristusi või jala gaasipedaalilt maha, et Neuville saaks neist mööda.