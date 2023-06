Saksamaa jalgpallilegend sai vallandamisest teada argpükslikul moel

Bayerni president Herbert Hainer tahtis Kahnile helistada, et kunagine Bayerni ja Saksamaa koondise kauaaegne väravavaht saaks vallandamisest teada. Ent klubi suurim pealik ei saanud sakslast kätte, mistõttu saadeti Kahnile e-kiri.

53-aastane Kahn sai Bayerni tegevjuhiks tunamullu ning ta nimetas ametisse pikalt klubi presidenditoolil istunud Uli Höness. «Kõige suurem pettumus on, et arvasin, et ta suudab seda tööd tänu oma iseloomule üksi teha. Selle asemel ümbritses ta end nõuandjatega,» ütles Höness ajakirjale Kicker.