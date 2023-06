Jahmatav statistika, mis näitab, kui võimas on Red Bull tänavu F1s olnud

Red Bulli ülekaal konkurentide ees on olnud midagi enamat kui mäekõrgune. Seitsmest etapist on nende sõitjad võitnud kuus (Verstappen neli ja Sergio Pérez kaks), ainsana on suutnud energiajoogigigandi võistkonna pidu rikkuda Ferrari äss Charles Leclerc Aserbaidžaanis.

Seitsme etapiga on võidusõidumaailma kuninglikus sarjas kihutatud 417 ringi. Mõistagi pole üllatav, et Red Bull on enamikul neist olnud liider. Aga et Verstappen või Pérez on juhtinud suisa 401 ringil, on jahmatav.

Olgu öeldud, et F1-sarja punktitabelis on Verstappenil liidrina 170 punkti ja tema meeskonnakaaslasel lähima jälitajana 117 silma. Lihtsurelike parim on Aston Martini liider Fernando Alonso, kes kogunud 99 punkti.