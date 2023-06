EMil toimus surmaga lõppenud laupkokkupõrge: tundus, et see purunes tuhandeks tükiks

Viga sai ka amatöörtriatleet, kes viidi haiglasse. Tema vigastused pole õnneks eluohtlikud, küll on need aga tõsised. Mootorratturiga koos sõitnud 50-aastane kaameramees sai šoki ning viidi samuti tohtrite hoole alla.

2008. aasta olümpiavõitja ja Hamburgis profikarjääri viimase stardi teinud Jan Frodeno nägi õnnetust lähedalt pealt. «Olin mootorratta kõrval ning tundus, et see purunes tuhandeks tükiks. Keerasin ümber ja nägin, et mootorrattur oli maha kukkunud ning arvasin, et tema seis pole hea,» ütles võistlusel neljanda koha saanud sakslane.