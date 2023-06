Ogier: WRC ei huvita kedagi

Portaali DirtFishiga vestelnud Ogier ütles, et reegliteraamatus on palju asju, mis ei kõla eriti loogiliselt.

Prantslase sõnul on üha rohkem hakatud nägema, et kogu MM-sari vajab sügavaid muudatusi, sest «kõik liigub allamäge». «WRC ei huvita enam kedagi,» rääkis viimased aastad Toyotaga kihutanud äss.

«Peame WRCd paremaks tegema. Potentsiaal on olemas. On palju fänne, kes armastavad seda ala, kuid paljud asjad valmistavad inimestele pettumust,» ütles Ogier ja tõi näiteks Sardiinia MM-etapi ajal toimunud tühised reegliterikkumised, mistõttu pidid mitu rallimeest kohtunike juures arupärimisel käima. «Selle asemel on olulisi asju, mis vajaksid palju tähelepanu,» lõpetas ta.