Fantastiline! Eesti esireket Lajal võitis karjääri suurima tiitli

Endise moto- ja jetisportlase Mart Lajali poeg on üles antud homme USAs Tyleris algavale Challenger-turniirile, kus ta loositi avaringis vastamisi prantslase Antoine Escoffier'ga (ATP 202.). Mehega, kelle ta alistas Little Rocki poolfinaalis 4:6, 6:3, 6:2.

Praegu pole teada, kas Lajal osaleb turniiril või mitte. Olgu märgitud, et Little Rock on Tylerist nelja tunni pikkuse autosõidu kaugusel.