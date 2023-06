VIDEO ⟩ Ka lõvid valavad pisaraid: Zlatan Ibrahimovic riputas putsad varna

41-aastane Ibrahimovic teatas pärast kohtumist, et lõpetab viivitamatult sportlaskarjääri. Tema otsus tekitas kurbust nii fännide kui ka meeskonnakaaslaste seas. San Siro staadionile tulnud publik aplodeeris pärast kohtumist Ibrahimovicile, kes samuti pisaraid valas. Väga enesekindlate ja kohati ülbete sõnavõttude poolest tuntud Ibrahimovic tõestas nõnda, et ka lõvid võivad pisaraid valada, sest just selleks on ta ennast naljatades aastaid pidanud.