Rovanperä vaevles eraelulistes raskustes: nüüd on kõik korras

22-aastane Rovanperä lõpetas mais võidupõua autoralli MM-sarjas ning on tänaseks haaranud punktitabelis ülikindla esikoha. Juba Portugali MM-rallil selgitas soomlane, et tema fookus polnud hooaja alguses õiges kohas.

Läinud nädalavahetusel teenis Rovanperä Sardiinia MM-rallil kolmanda positsiooni ning Soome meedia palus tal veidi selgitada, mida ta täpselt «keeruliste aegade» all mõtles. «Ma ei taha neid asju enam avada. Need on isiklikult asjad. Nüüd on kõik korras,» kostis Rovanperä.