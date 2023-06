Agressorriikide tennisistid kardavad

Wimbeldoni turniiri korraldav All England Club keelas neil eelmisel aastal võistlemise pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, mida toetas Valgevene. Nad saavad see aasta võistleda, kuid peavad allkirjastama deklaratsiooni, millega kinnitatakse, et nad ei toeta agressorriike ega nende režiime ja juhte. Samuti ei tohi nad saada rahalisi vahendeid Venemaa või Valgevene riikidelt, sealhulgas nende poolt juhitavatelt või kontrollitavatelt ettevõtetelt.