Korvpallikoondise treeninglaagriga liitus USA-st pärit keskmängija

Möödunud nädalal antud intervjuus sõnas peatreener Toijala, et juunikuu saab olema investeering tuleviku jaoks ning Korvpallikodusse tulevad nooremad mängijad ja need kelle hooaeg on välismaal varem läbi saanud. «Tulevad nooremad mängijad ja need kelle hooaeg on välismaal läbi saanud varem. Sellised mängijad, kes võib-olla varem ei ole koondises olnud ametlikes mängudes ja ka need, kes on varem koondist esindanud, kuid pole nii suures rollis olnud.»