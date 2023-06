Ralliajakirjanik: Rovanperä suurim tiitlirivaal on Neuville, mitte Tänak

Eesti spordisõbra jaoks on kaalukaim ilmselt esimene, pealkirjaga: «[Thierry] Neuville paistab [Kalle] Rovanperä suurim oht.»

Jutt käib mõistagi tiitliheitlusest. Kuue ralli järel on Rovanperä tabeli tipus 118 punktiga, Neuville kaotab talle 25 ja Ott Tänak 33 silmaga. Löögiulatuses püsib ka Elfyn Evans (83).

«Pärast pettumusi Horvaatias ja Portugalis vajas Neuville head tulemust, et tiitlilootusi elus hoida. Ta sai sellega hakkama,» kiitis ajakirjanik Luke Barry värsket võitjat.

«Kuigi Neuville polnud avapäeval just kõige teravamas tipus, kogus ta end laupäeval. Ta suutis [Sebastien] Ogier' ja tiimikaaslase [Esapekka] Lappi kiirusele vastata. Kui Ogier jäi teepervele, toimis Hyundai taktika suurepäraselt. Lappi tõmbas tagasi, Neuville tõusis liidriks ega andnud enam kohta käest.»

Barry jätkas: «Ta jääb küll valitsevast meistrist 25 punktiga maha, aga Tänak ja M-Sport ei leida kuidagi head minekut. Evansi ees on tal selge kiiruse eelis. Lisaks on Neuville'il kaks tiimikaaslast, kes peavad teda aitama. Seega on olemas kõik tööriistad, mida läheb MM-tiitliks tarvis.»