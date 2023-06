62 nädalat kannatamist: jääl kukkunud Norra suusaäss ägab valude käes

Nüüdseks on möödunud 62 nädalat, kui norralanna rääkis Instagramis intsidendist, mil ta jääl kukkus, pea ära lõi ning peapõrutuse sai.

Peavalu on kestnud oluliselt kauem, kui suusastaar alguses arvata oskas. Weng tunnistab Norra riigiringhäälingule (NRK), et peavaluhood on pidevad ning päeva jooksul peab ta võtma mitu pausi.