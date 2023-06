Putinile sõbra vastu üles tõusmine maksis Rootsile kätte

Nimelt otsustasid rootslased ühes Saksamaa, Hollandi ja Uus-Meremaaga tekitada IBA kõrvale uue rahvusvahelise katuseorganisatsiooni World Boxingu, mille eesmärk on päästa poksimise staatus olümpiaalana.

Praeguse alaliidu IBA, mida juhib Vladimir Putini hea sõber Umar Kremljov, suhted Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) on läbi, mistõttu ei lase ROK organisatsioonil korraldada järgmise aasta Pariisi olümpiamängude poksiturniiri.

Soome poksiliidu tegevdirektor Marko Laine teadis täpsustada, et IBA ei määranud Rootsi sportlastele ja ametnikele võistluskeeldu, vaid peatas sealse alaliidu inimeste volitused.

Laine on varem Iltalehtile tunnistanud, et World Boxingu asutamise ajal kaasati aruteludesse ka Soome poksiliit, kuid meie põhjanaabrid pole antud küsimuses veel otsust langetanud ning teevad selle kõige varem suve lõpus, kui olümpiamängude kvalifikatsiooniperiood on läbi.