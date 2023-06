Latvala vastas Hyundai kuulujuttudele: Rovanperä kuulub Toyota perre

Rovanperä on kogu oma senise WRC-karjääri, alates 2020. aastast veetnud Jaapani autotootja ridades. Mullu, teisel täispikal hooajal krooniti ta läbi aegade noorimaks maailmameistriks. Andekal soomlasel on praegu kehtiv leping tänavuse aasta lõpuni.

Jouhki andis portaalile DirtFish mõista, et Rovanperä tuleviku osas on otsad lahtised. Mänedžeri jutu kohaselt peab ta läbirääkimisi ka Toyota suurima rivaali Hyundaiga.

Säärane avaldus on üllatav. Sotsiaalmeedias levivad teooriad, et Jouhki krutib kogenud tegijana lihtsalt oma sõitja hinda kõrgemale. Latvala sõnutsi soovib Toyota igal juhul Rovanperä jätkamist.

«Loogiline, et suve saabudes hakkavad liikuma erinevad jutud sõitjate lepingutest. Poole hooaja peal on see täiesti normaalne,» ütles ta DirtFishile.

Latvala lisas: «Kallega oleme kokku saanud täispaketi. Ja meie arust tunneb tema samuti. See on tema kodutiim. Oleme Soomest tulles samal lainel. Meile meeldib Kalle entusiasm kõiges, mida ta Toyota heaks teeb. Olgu selleks MM-tiitel või Corolla GR driftiautoga sõitmine. Ta on osa Toyota perekonnast. Tahame, et nii jääks.»