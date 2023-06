Narva Trans ei saa taas magusat präänikut koduplatsil nautida: siin pole 50 aastat tehtud kapremonti

Teatavasti on karikavõistlused olulised mitte ainult karika enda, vaid kaasneva eurosarjakoha pärast – kui muidugi finaali ei jõua meeskonnad, kel see juba olemas. Valitseval meistril Floral oli see olemas, ent Transil mitte. Ning Florale omakorda hoidis pöialt mullused meistrivõistlused 4. kohal lõpetanud Nõmme Kalju, kelle piirilinlased nüüd kolmandat aastat järjest euromängudest eemale jätsid.