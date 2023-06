Rootsis toimub Euroopa esimene seksivõistlus: see on nagu Eurovision

Võistlust korraldab Swedish Sex Federation (SSF), kelle eesmärk on teha seksist spordiala. Küsimus selles osas ei ole veel lahendatud, sest organisatsiooni esitatud taotlus saadeti eelmise aasta detsembris puudulikuna tagasi.

Rootsi spordi katuseorganisatsiooni Riskidrottsförbundetin (RF) president Björn Erikssonin rääkis, et SSFi esitatud taotlus ei olnud tehniliselt kehtiv, kuna seal olid jäetud mõned lahtrid täitmata.

Rootsi väljaanne Expressen küsis Erikssonilt, kas see mõjutaks RFi brändi maailmas, kui svenssonite maal arvestatakse seksi spordialana. Tema sõnul puudub teema osas üldine arvamus. «See on algusest lõpuni ajuvaba,» lisas ta.

SSFi president Dragan Bratic näeb asju teisiti. «Nagu igaski teises spordialas, nõuab ka seksis soovitud tulemuste saavutamine harjutamist. Seetõttu on loogiline, et inimesed peaksid ka sellel alal võistlema,» ütles Bratic Times of Indiale.