Ümber jagatud kohad: Eesti tiim kestvusratsutamise MM-il neljas

Bahreini võistluspaari diskvalifitseerimine tähendab, et meeskonnast sai tulemuse kirja vaid kaks võistluspaari. Meeskondliku tulemuse jaoks peab aga minema arvesse kolme parima tulemus. Seega ei õnnestunud Bahreini meeskonnal tulemust kirja saada. Meeskondliku kulla saanud Prantsusmaal on kestvusratsutamises võite varasemaltki, kuid viimane neist ulatub aastasse 2006.

FEI-l on ette tähtud tugev reeglistlik ja protseduurid selleks, et tagada aus ja puhas sport. Enne kõiki meistrivõistlusi ja mänge levitab FEI sportlastele, võistusmeeskondadele ja riikide ratsaliitudele spetsiaalset

“Dopingu ja ravimi kontrolli juhendit” (Doping & Medication Control Guides), mis on loodud selleks, et tõsta asjaosaliste teadlikkust dopingust, selgitada protsesse ja vältida teadmatusest põhjustatud positiivseid proove.

Spetsiaalselt Butheebi MM-iks valminud juhendis on selgesõnaliselt välja toodud, et võistluste ajal toimub põhjalik dopinguproovide võtmine ja rõhutab, et kogu vastutus postiivse dopinguproovi korral lasub sportlastel ja toob positiivse proovi korral sportlasele kaasa tõsised tagajärjed.