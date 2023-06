Rovanperä mänedžeril on trumpäss, mis ei luba tiimidel vaielda

MM-sarja juhtiv Rovanperä leping Toyota meeskonnaga lõppeb pärast praegust hooaega. Rovanperä mänedžer Timo Jouhki keeldus Soome väljaandele kinnitamast, et Hyundayga oleks läbirääkimised toimunud. Küll aga ütles, et järgmise hooaja tööandja otsimine on käimas.

Sellel hooajal lõppev leping on soomlase esimene autoralli MM-sarja põhiklassis. Soome portaal kirjutab, et ralliäss on läbirääkimistel uues olukorras. Kui eelmist kontrahti taotles 18-aastane uustulnuk, siis nüüd teeb seda maailmameister. See tähendab, et uus leping sisaldab palju suuremat tasu.

Rovanperä praegune leping Toyotaga tehti 2+2 süsteemis ehk kaks esimest aastat olid garanteeritud ning järgmise osas oli tiimil võimalus mehest lahti öelda. Kontrahtis pandi paika, et edu korral tõusevad Rovanperäle tulemustele makstavad preemiad. «Maailmameistrina mängid sa hoopis teises kategoorias, kõrgeimas klassis,» lisas Jouhki.

Mänedžeri sõnul ei ole erinevate tiimide pakutavate palganumbrite osas suurt vahet. «Mul on selge ülevaade, mida iga rallisõitja saab ja mida ta on igal ajal saanud. Võin viidata varasematele aegadele ja tänapäevale. Meeskonnad ei saa hakata vaidlema mingisuguses teises suunas,» lisas rallimaailma tuntuim mänedžer.

Palganumber ei ole ainus aspekt, mis Rovanperä otsust mõjutab. Kõigil sõitjatel on ka spetsiifilised nõuded, mida tiimid käsitlevad erinevalt. Oluline on Jouhki sõnul välja selgitada, milliseid teenuseid on tiimil võimalik anda ja kuidas rallisõitja saab oma potentsiaali realiseerida.