WRC-sarja sõitjad olid kohtumise üle FIAga õnnelikud, kuid nüüd on aeg tegudeks

Enne Sardiinia rallit kritiseeris Hyundai piloot Thierry Neuville teravalt WRC-sarja ning nii FIA ja sarja promootor võtsid teda kuulda. Nõnda organiseeritigi Sardiinia ralli ajaks kohtumine, kus Solberg ja sõitjad omavahel ideid jagasid.

Solbergi sõnul räägiti kõigest ja tegu oli väga vatud kohtumisega. Lisaks soovib ta eraldi küsida kõikidelt sõitjatelt ja kaardilugejatelt tagasisidet selle kohta, kus ralli MM-sari omadega on ja milline võiks olla selle visioon tulevikuks.

«Meil oli palju häid ideid, mis mööda ruumi lendasid. Mõnedele võiksime reageerida, või inimesid peaksid kiireimini reageerima, mõendele võib-olla mitte nii kiirelt. Aga jah, häid ideid oli kindlasti,» võttis Esapekka Lappi Dirtfishile antud intervjuus kohtumise kokku.

Elfyn Evans nõustus temaga. «Meil pole varem midagi sellist olnud, nii et oli hea, et Petter initsiatiivi haaras ja pingutas, et see [kohtumine] ellu kutsuda,» rääkis waleslane.

«Mis on väga huvitav ja ilmselt võti selle juures, on see, mis juhtub selle järel. Tore on pidada maha positiivne kohtumine, kus räägitakse paljusid positiivseid asju, aga kuidas me asjaga edasi liigume, on suur küsimus.

Ma ei ütleks, et mul on nii häid ideid, mida majade katustelt hüüda, aga mul on nimekiri asjadest, mis ma tunnen, et on hetkel halvasti. Ma arvan, et peaksime nendest alustama, mitte hakkama ratast uuesti leiutama,» lisas Evans.