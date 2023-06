FOTO JA VIDEO ⟩ Lehmale otsa sõitnud Rovanperä tegi loomakaitsjale oma käitumise puust ja punaseks

Reedel, vahetult pärast juhtumit, küsis Soome portaal Ilta-Sanomat Sardiinia ralli juhtkonda kuuluvalt Antonio Turritolt, kuidas nad tegelesid autolt löögi saanud loomaga. Turrito vastas, et lehm viidi veterinaari juurde. Kui loom on halvas seisus, siis peetakse eutanaasiat tema jaoks parimaks.

«Väike selgitus neile, kes ei tunne seda sporti. Õnnetu kokkupõrke korral loomaga on võistluse korraldaja ja võistlusrajal paiknevate ametnike ülesanne hoolitseda looma eest kohe pärast intsidenti. See pole võistlejate ülesanne, sest näiteks selles kohas peatumine võib põhjustada uue vahejuhtumi, kui mõni minut hiljem tuleb järgmine auto,» kirjutas Soome ralliäss Aaltola postituse alla.

Rovanperä lisas, et võistluse korraldaja saatis ellujäänud lehma juurde veterinaari ja lehma eest on nõuetekohaselt hoolitsetud.

«Me ei jäta rallis loomi teadlikult omapäi. Ja kui me sõidame suletud teedel, siis on ralliautode all kindlasti proportsionaalselt vähem loomi, kui näiteks üldises liikluses,» vastas valitsev maailmameister.