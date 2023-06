Aafrika riik jäi F1-etapist ilma, sest on liiga suur Venemaa sõber

Lõuna-Aafrikas asuv Kyalami ringrada pole juba 20 aastat näinud mitte ühtegi F1-etappi ning kuigi algselt hõigati see kuningliku võidusõidusarja õiguseid omava Liberty Media tegevjuhi Greg Maffei poolt välja juba tänavuseks hooajaks, siis nüüd on plaan üldse maha maetud.

RacingNews365.com kirjutab, et nüüd on poliitilistel põhjustel selle pidamisest vähemalt lähitulevikus loobutud. Nimelt rääkisid allikad portaalile, et võistlusele said saatuslikuks LAVi lähedased suhted Venemaaga.