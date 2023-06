Valgevene tennisetäht tegi julge sõnavõtu: ma ei toeta Lukašenkat!

Tegu on üllatava sõnavõtuga, sest Sabalenka on üks Valgevene suuremaid spordinimesid ning seni pole ta kordagi võimude vastu välja astunud.

«Ma ütlesin palju kordi, et ma ei toeta sõda. Ma ei taha, et minu riik oleks mõne konfliktiga seotud. Ma olen seda palju kordi öelnud ja te teate, milline mu seiskoht on. Teil on minu positsioon. Teil on mu vastus. Ma vastasin palju kordi. Ma ei toeta sõda,» jätkas ta.