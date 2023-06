Keset sõda Vene tippklubiga liitunud Rootsi korvpallitäht on sapine, et ei saa koondist esindada

«See ei ühti meie väärtustega,» sõnas Rootsi korvpalliliidu peasekretär Fredrik Joulamo toona. Lisaks seletas ta, et Jerebko peab enne koondisesse tagasi pääsemist näitama, et kahetseb tegu ja ennast sellest distantseerima.

«Täna on Rootsi iseseisvuspäev. Äkki ma olen piisavalt õnnelik, et Rootsi korvpalliliit mind Twitteris jälgib,» kirjutas ta ühismeediasse ning tund hiljem tegi juba uue postituse.

«Mis algas «keeluga», on lõppenud minu nime «musta nimekirja» lisamisega Rootsi korvpalliliidu poolt. Kõrgemal positsioonil olevad inimesed ei vasta. Mõni võiks arvata, et kõik, mis ma alaliidu heaks tegin väärib vastuseid osadele küsimustele,» oli Jerebko vihane.

Joulamo sõnal on Jerebkol koondisesse naasmiseks ainult üks võimalus ja selleks on tunnistada, et ta tegi CSKAga liitudes vale otsuse.