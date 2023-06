Meelemuutus: Lappil on rõõm Hyundais Neuville'i MM-tiitlini aidata

Olgugi, et Lappi sooviks alati võidu eest heidelda, saab ta aru enda positsioonist meeskonnas. Tema kõrval on ikkagi Thierry Neuville, kes sõitnud Hyundais 2014. aastast ning belglase sõna maksab palju rohkem.

«Sellega tuleb leppida. See on osa minu tööst. Nõnda lihtsalt on. Kui sellega leppida ei suuda, siis pole sul ka töökohta,» lausus Lappi. «Thierry on siin 10 aastat olnud ja sõitnud väga edukalt. Tal on olnud võimalusi MM-tiitli eest heidelda. Nõnda oleme meie siin ka MM-tiitli eest võitlemas, ent samas ka Neuville'i aitamas. Aitame tal ja Hyundail jõuda esimese sõitjate MM-tiitlini.»