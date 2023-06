Kas värskelt emaks saanud suusakuninganna Johaug naaseb tippsporti?

Nüüd on Norra väljaanne Dagbladet alustanud jutte, et suusakuninganna võiks tippsporti naasta. Väljaanne meenutas, et 35-aastane Johaug pole kordagi välistanud pärast sünnitamist tippsorti naasmist.

Teine Norra suusalegend andis kuulujuttudele veel hoogu juurde. «Ma usun, et tema tippsporti naasmine on võimalik. Ta on nüüd 3,5 kilogrammi kergem,» naljatas Northug. «Trondheimi rajad sobivad talle ideaalselt. Võib-olla on Johaugi naasmine täpselt see, mida murdmaasuusatamise MK-sari hetkel vajab. Me kõik loodame, et Therese suusataks järgmistel maailmameistrivõistlustel. See oleks lihtsalt uskumatult lahe,» jätkas Norra suusalegend veidi tõsisemalt.