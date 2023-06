Liigsed ehitustööd sunnivad legendaarset MM-rallit muudatusele

Monte Carlo ralli korraldajad avaldasid, et hooaja avaralli sõidetakse 25.-28. jaanuarini ning võistlustrassi kohtab võib uudiseid oodata juulis.

Küll kinnitasid ralli korraldajad juba seda, et viimased kaks aasta Monacos olnud hoolduspark kolib järgmisel aastal tagasi Gapi, mis on Sebastien Ogier’ kodukohaks. Täpsemalt on ta pärit Forest-Saint-Julie külast, mis asub Gapi lähedal.