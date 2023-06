Itaalia vutisõprade eurojackpot'i unistus on kildudeks purunemas

Itaallased olid küll need, kes esimesena palli võrku virutasid, kuid Luka Jovici 45+5. minuti tabamus läks VARi abil tühistamisele. Videokohtunikud sekkusid ka 61. minutil, kui fikseeritis kastis Cristiano Biraghi käemängu, mille tulemusena West Ham penalti teenis. Lööma läks Mohamed Benrahma, kes ei eksinud.

Naastes pealkirjas ja juhtlõigus välja toodu juurde, siis Itaalia vutiklubid on tänavu osalised nii Meistrite liiga, Euroopa liiga kui ka Konverentsiliiga finaalis. Viimased kaks neist on praeguseks aga peetud ning tulemuseks kaks hõbemedalit: Euroopa liiga finaalis jäi AS Roma mäletatavasti penaltiseerias alla Sevillale.