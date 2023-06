Messi selgitas, miks otsustas jätkata karjääri USAs

«Olen langetanud otsuse, et siirdun Miamisse. Lahkun Euroopast,» sõnas vutimees, kelle leping Pariisi Saint-Germainiga lõppeb juuniga, väljaannetele Diario Sport and Mundo Deportivo.

«Vastab tõele, et ma sain pakkumisi ka teistest Euroopa tiimidest, kuid ma isegi ei kaalunud neid, sest Euroopas oli minu ainsaks variandiks naasmine Barcelonasse.

Kuna see aga ei õnnestunud, on aeg siirduda edasi MLSi: mängida teistsugust jalgpalli ja elada teistsugust elu. Ilmselgelt on minus jätkuvalt kirg võita ning olla edukas, kuid kavatsen seda kõike teha rahulikumalt,» jätkas argentiinlane.