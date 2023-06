Intensiivravis viibiva PSG jalgpalluri kohta selgusid uued detailid: mees viidi pärast õnnetust kunstlikusse koomasse

Sevillas asuv haigla teatas kolmapäeval, et Rico seisund on endiselt tõsine, kuid natuke jagati ka häid uudiseid. Jalgpallur veetis 11 päeva kunstlikus koomas, kuid on nüüd sellest üles äratatud ning tema tervis on hetkel paranemas. Rico viibib endiselt intensiivravipalatis.